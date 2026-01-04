Slittino | Felix Loch detta legge anche a Sigulda italiani lontani

Felix Loch si conferma protagonista nel mondo dello slittino singolo maschile, aggiudicandosi anche la tappa di Sigulda, in Lettonia. Con questa vittoria, il tedesco rafforza la propria posizione in classifica generale, dopo aver già ottenuto successi a Lillehammer e Lake Placid. Gli italiani, invece, continuano a confrontarsi con le sfide di questa disciplina, rimanendo distanti dalle posizioni di vertice.

Felix Loch continua a dettare legge nella Coppa del Mondo di slittino singolo maschile. Dopo le vittorie di Lillehammer e Lake Placid arriva il terzo successo stagionale per il fuoriclasse tedesco: dominio anche in quel di Sigulda e vetta della classifica confermata. Il tedesco, già al comando dopo la prima run disputata ieri, ha aumentato il proprio margine su tutti i rivali chiudendo con il tempo di 1’35”409. Statistiche che continuano ad aggiornarsi: questa è la vittoria numero 90 tra tutte le specialità per lui in Coppa del Mondo. A completare il podio in Lettonia ci sono Jonas Mueller, staccato di 81 millesimi, e Max Langenhan, a 99 millesimi, con altri due austriaci nella top-5, Nico Gleirscher e David Gleirscher. 🔗 Leggi su Oasport.it

