Slittino alpino dominio azzurro in Val Passiria! Poker per gli uomini Nadine Staffler vince tra le donne

La tappa di Val Passiria, valida per la Coppa del Mondo di slittino alpino 2026, si è conclusa ufficialmente. La competizione ha visto gli atleti italiani ottenere risultati significativi, con una vittoria tra le donne da parte di Nadine Staffler e un poker di successi tra gli uomini. L'evento si inserisce nel calendario internazionale, confermando il ruolo di questa disciplina nello sport alpino.

Va ufficialmente in archivio la tappa della Val Passiria (Bolzano) valevole per la Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. Dopo l'ottimo inizio di ieri con il successo dei fratelli Lambacher nella gara di doppio, oggi sono andate in scena le prove individuali e si sono concluse con un trionfo italiano. Nel singolo femminile arriva il successo della nostra Nadine Staffler con il tempo complessivo di 1:51.13 (prima manche in 55.34, seconda in 55.79) con un margine di vantaggio di appena 20 centesimi sulla austriaca Riccarca Ruetz (55.48 e 55.85) mentre completa il podio la tedesca Lisa Walch a 44 centesimi (55.

