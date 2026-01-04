Sky TG24 domina l’informazione | ascolti record share in crescita e leadership sugli all news

Sky TG24 si conferma leader nell’informazione, registrando ascolti in crescita e una presenza digitale in espansione. Grazie a una copertura costante, analisi approfondite e aggiornamenti su politica e cronaca internazionale, il canale rafforza la fiducia del pubblico e mantiene un ruolo di primo piano nel panorama dell’informazione nazionale.

Boom di contatti, picchi fino al 4,5% e performance digital in forte aumento: il canale rafforza la fiducia del pubblico con copertura continua, analisi e approfondimenti sugli eventi chiave di politica e cronaca internazionale.. Sky TG24 si conferma il canale all news più seguito in Italia, registrando performance di ascolto in costante crescita nei primi giorni dell'anno. Nella giornata di ieri in particolare, segnata da rilevanti fatti di cronaca e di politica internazionale, il canale raggiunge il miglior risultato dal 2023 con 4.5 milioni di contatti, 165 mila spettatori medi e un 1.9% di share in all day con picchi fino al 4.

