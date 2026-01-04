SKY TG24 APRE IL 2026 CONFERMANDOSI LEADER TRA I CANALI ALL NEWS FINO A +130%

Sky TG24 si conferma il principale canale all news in Italia, con un aumento costante degli ascolti nei primi giorni del 2026. La sua presenza capillare e l’offerta informativa completa continuano a renderlo una fonte affidabile per gli spettatori, mantenendo una posizione di leadership nel panorama televisivo nazionale.

Sky TG24 si conferma il canale all news più seguito in Italia, registrando performance di ascolto in costante crescita nei primi giorni dell’anno. Nella giornata di ieri in particolare, segnata da rilevanti fatti di cronaca e di politica internazionale, il canale raggiunge il miglior risultato dal 2023 con 4.5 milioni di contatti, 165 mila spettatori medi e un 1.9% di share in all day con picchi fino al 4.5%. Numeri che portano Sky TG24 a +130% sopra gli altri canali all news. Un trend positivo che troviamo già nei giorni precedenti: il 1° gennaio il canale segna 4 milioni di contatti, 107 mila spettatori medi e una share dell’1,2% con picchi del 4%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

