Siria raid congiunto di Gb e Francia contro Isis vicino Palmira

Il Regno Unito e la Francia hanno condotto un'operazione aerea congiunta in Siria, colpendo una struttura sotterranea dello Stato Islamico vicino a Palmira. L'intervento mira a indebolire le capacità dell'organizzazione terroristica nella regione, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza internazionale. Questa azione si inserisce nel quadro delle iniziative internazionali contro il terrorismo in Medio Oriente.

(Adnkronos) – Il Regno Unito e la Francia hanno effettuato un attacco aereo congiunto contro una struttura sotterranea dello Stato Islamico, l'Isis, nella Siria centrale. Lo ha reso noto il segretario alla Difesa britannico John Healey spiegando che nel mirino del raid ci sono stati i tunnel vicino a Palmira. "Questa azione dimostra la nostra

