Siria | Londra e Francia colpiscono bunker Isis nei pressi di Palmira

Londra e Parigi hanno condotto un'operazione congiunta contro un deposito di armi sotterraneo dell'ISIS nei pressi di Palmira, in Siria. L'attacco aereo mirato, annunciato dal ministero della Difesa britannico, ha colpito un bunker che si ritiene contenesse materiali militari dell'organizzazione estremista. Questa azione si inserisce nelle iniziative internazionali volte a contrastare le attività del gruppo terroristico nella regione.

L'attacco aereo congiunto, che ha bombardato un deposito di armi sotterraneo, è stato comunicato dal ministero della Difesa del Regno Unito in un annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Siria: Londra e Francia colpiscono bunker Isis nei pressi di Palmira Leggi anche: Gb e Francia colpiscono l’Isis in Siria: raid aereo su un bunker vicino Palmira Leggi anche: Siria, uccisi tre americani in un attacco Isis a Palmira La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Anche Francia e Gb attaccano: raid aerei nella notte; Gb e Francia colpiscono l’Isis in Siria | raid aereo su un bunker vicino Palmira. Il Regno Unito e la Francia hanno attaccato lo Stato Islamico in Siria - Il Regno Unito e la Francia hanno condotto un attacco congiunto in Siria contro quella che hanno descritto come una struttura sotterranea usata dallo Stato Islamico, nelle montagne vicino a Palmira. ilpost.it

Gb e Francia bombardano bunker Isis vicino Palmira - Il Typhoon della Rf e il caccia francese "hanno utilizzato bombe guidate Paveway IV per colpire un certo numero di gallerie di accesso alla struttura" ha riferito il Ministero della Difesa britannico ... msn.com

Attacco all’Isis: il raid congiunto di Francia e Regno Unito in Siria - Francia e Regno Unito hanno colpito congiuntamente dei depositi d’armi dello Stato Islamico in Siria attaccando, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, dei tunnel ritenuti funzionali a ... msn.com

Almeno cinque membri dell’Isis, tra cui un leader di cellula, sono stati uccisi durante gli attacchi statunitensi avvenuti durante la notte nell’est della Siria. Lo afferma l’osservatorio per i diritti umani basato a Londra. La cellula «era responsabile dell’utilizzo di dro - facebook.com facebook

