Siria aerei britannici e francesi attaccano depositi di armi dell' Isis

In Siria, aerei britannici e francesi hanno condotto un'operazione militare contro un deposito sotterraneo dello Stato Islamico. L’attacco mira a neutralizzare le capacità di questa organizzazione di mantenere e trasportare armi. L’intervento fa parte di un’azione congiunta per ridurre la minaccia rappresentata dall’ISIS nella regione.

Aerei britannici e francesi hanno effettuato un attacco congiunto contro una struttura sotterranea usata dallo Stato Islamico in Siria. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa britannico. Bombe guidate sono state utilizzate per colpire i tunnel di accesso al sito, situato nella regione montuosa vicino all'antica città di Palmira. La Gran Bretagna e la Francia fanno parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti che da oltre un decennio combatte i militanti dell'Isis. Il governo siriano non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La Siria ha aderito alla coalizione anti-Isis alla fine dello scorso anno.

