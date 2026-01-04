Sinner Medvedev | Quasi impossibile

Daniil Medvedev ha dichiarato che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i tennisti più forti, sottolineando la loro costanza nel corso dell’anno. Secondo il tennista russo, raggiungere il loro livello rappresenta un obiettivo difficile da conseguire, considerandoli quasi impossibili da superare per altri giocatori. Questa osservazione mette in evidenza la competizione e il livello di eccellenza raggiunto dai giovani talenti nel circuito maschile.

"Penso che loro siano i più forti di tutti. In termini di costanza che entrambi hanno dimostrato l'anno scorso, è probabilmente quasi impossibile per chiunque arrivare a questo secondo posto": il tennista russo Daniil Medvedev lo ha detto in conferenza stampa riferendosi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Poi ha raccontato un aneddoto: "Ho visto alcune statistiche, credo fosse quando Sinner perse ai quarti del Roland Garros, non ricordo l'anno, era giovanissimo, era il più giovane nei quarti di finale. La potenza dei suoi colpi da fondocampo era migliore di quella di tutti gli altri, e Nadal era lì in quel momento.

