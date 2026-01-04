Simone Dal Bon morto l’escursionista disperso tra Trentino e Veneto

È stato ritrovato senza vita Simone Dal Bon, escursionista 43enne di Schio, disperso tra Trentino e Veneto dal 29 dicembre. La sua scomparsa aveva preoccupato amici e familiari, e il suo corpo è stato rinvenuto nelle ultime ore. La notizia chiude una vicenda che aveva attirato l’attenzione della comunità locale, lasciando un senso di tristezza e rinnovando l’importanza della sicurezza in montagna.

È stato ritrovato il corpo senza vita dell’escursionista Simone Dal Bon, 43 anni di Schio, in provincia di Vicenza, di cui non si avevano notizie dal 29 dicembre. Le squadre del Soccorso alpino del Trentino, in collaborazione con i vigili del fuoco e gli operatori del Soccorso alpino del Veneto, dopo aver battuto palmo a palmo la zona del Pasubio, del monte Baffelan e del monte Cornetto hanno individuato il cadavere non lontano da Pian delle Fugazze dove era stata ritrovata la sua auto. Sono in corso accertamenti per determinare le cause del decesso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Simone Dal Bon, morto l’escursionista disperso tra Trentino e Veneto Leggi anche: Montagna, morto escursionista disperso Leggi anche: Trentino: disabile cacciato dal ristorante. Per i gestori un corso di bon ton La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Simone Dal Bon è morto: trovato in un canalone sulle Piccole Dolomiti il corpo del 42enne scomparso da otto giorni - Si sono infrante nel primo pomeriggio di domenica 4 gennaio, in un canalone delle Piccole Dolomiti, le speranze di ritrovare in vita Simone Dal Bon, il 42enne di ... ilgazzettino.it

Ritrovato morto in una zona impervia Simone Dal Bon, sparito a Pian delle Fugazze - È stato trovato morto nel primo pomeriggio Simone Dal Bon, il 42enne di Schio di cui non si avevano più notizie dal 27 dicembre. ecovicentino.it

Ritrovato morto Simone Dal Bon, sparito a Pian delle Fugazze - È stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio, Simone Dal Bon, il 42enne di Schio di cui non si avevano più notizie dal 27 ... ecovicentino.it

