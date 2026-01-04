Simona Ventura, nota conduttrice italiana, offre un’analisi dell’ultima edizione del Grande Fratello, trasmesso su Canale 5, evidenziando il suo andamento e i risultati di ascolto. Nel suo commento, la conduttrice commenta anche l’esperienza in Spagna, dove il reality ha chiuso con uno share del 5%. Inoltre, anticipa alcuni dei suoi progetti futuri, condividendo i suoi piani nel mondo dello spettacolo.

Simona Ventura traccia un bilancio dell’edizione da poco conclusa del Grande Fratello, il reality di Canale 5, e parla dei suoi progetti futuri. La popolare conduttrice è ancora produttrice e sta preparando un documentario su Padre Pio, di cui è devota. Simona è una donna di fede? «Sì molto anche se non vado sempre a Messa», confessa al Corriere della Sera. Il Santo di Pietrelcina «è un bastian contrario come sono sempre stata io. Sono venuta in possesso di materiale inedito di foto». Un documentario su Padre Pio prodotto con la società creata con il marito Giovanni Terzi. «Io e Giovanni siamo già al terzo documentario: il primo sul Covid, il secondo su Marco Pannella e questo su Padre Pio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SIMONA VENTURA: “GRANDE FRATELLO NON MALISSIMO, IN SPAGNA HA CHIUSO AL 5%”

Leggi anche: SIMONA VENTURA: “GRANDE FRATELLO NON MALISSIMO, IN SPAGNA HA CHIUSO AL 5%”

Leggi anche: SIMONA VENTURA: “GRANDE FRATELLO NON MALISSIMO, IN SPAGNA HA CHIUSO AL 5%”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Simona Ventura rompe il silenzio su Alfonso Signorini e il Grande Fratello 19; Simona Ventura a ruota libera su Grande Fratello e Signorini: Non è andata malissimo, 2025 anno straordinario; Grande Fratello, parla Simona Ventura: ascolti, critiche e il futuro del reality: Non è andata malissimo; Simona Ventura: «Padre Pio, un vero bastian contrario, ora faccio un doc. Il Grande Fratello? Non è andata male. Signorini? Non ne parlo».

Simona Ventura a ruota libera su Grande Fratello e Signorini: "Non è andata malissimo, 2025 anno straordinario" - Simona Ventura non ritiene così negativa la sua esperienza alla guida del "Grande Fratello" ed è orgogliosa dell'opportunità avuta da Mediaset ... libero.it