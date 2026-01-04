Silenzio sulla maxi-paga alla Lagarde Così la Bce perde ogni credibilità

Recentemente, sono emerse notizie riguardanti la retribuzione del presidente della Bce, Christine Lagarde, con un incremento del 56% rispetto ai dati ufficiali. Secondo il «Financial Times», il suo stipendio ammonta a circa 726.000 euro. Questa discrepanza solleva questioni sulla trasparenza e sulla credibilità delle istituzioni finanziarie europee, alimentando un dibattito sulla gestione delle informazioni e sulla fiducia pubblica nelle autorità monetarie.

Secondo il «Financial Times» il presidente della Banca Centrale guadagna 726.000 euro, il 56% in più del salario dichiarato. Il giorno dopo zero repliche. Anche perché Francoforte è il regno dell'immunità. C'è un silenzio che pesa più di mille conferenze stampa. È quello, ovattato e impeccabile come un tailleur di haute couture, della sempre elegantissima presidente della Bce. Christine Lagarde non parla. Non chiarisce, nè smentisce la ricosstruzione del Financial Times sul suo stipendio. O meglio: sulla paga vera, quella che è parecchio più robusta di quanto ufficialmente dichiarato. 726.000 euro l'anno rispetto a 466.

