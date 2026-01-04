Sicurezza | Polizia ferroviaria nel 2025 quasi 5 milioni di controlli oltre mille gli arresti

Nel 2025, la Polizia ferroviaria ha effettuato quasi 5 milioni di controlli, con oltre mille arresti. Il totale delle persone sottoposte a verifica è stato di 4.853.788, segnando un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto ferroviario e nelle aree di servizio.

Il numero totale delle persone sottoposte a controllo ha raggiunto la cifra di 4.853.788, registrando un incremento significativo del 7 per cento rispetto all’anno 2024. Le indagini hanno portato a 14.076 indagati e a 1.146 arresti, delineando così un bilancio nazionale di fine anno della Polizia Ferroviaria. Durante l’anno trascorso, sono state impiegate 42.924 pattuglie a bordo di 97.670 convogli, con particolare attenzione alle tratte interessate dal fenomeno del pendolarismo, che spesso presentano flussi di traffico particolarmente elevati. Per combattere in modo mirato il fenomeno dei furti e delle truffe ai danni dei viaggiatori, sia all’interno delle stazioni che sui treni, sono stati organizzati 8. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

