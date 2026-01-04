Sicurezza in stazione La Pigna | Esplosione di petardi in mezzo ai viaggiatori esercito in supporto a forze dell' ordine

Recenti episodi di esplosioni di petardi all’interno della Stazione di Ravenna rappresentano un problema serio per la sicurezza dei viaggiatori. La situazione, che ha richiesto l’intervento dell’esercito in supporto alle forze dell’ordine, evidenzia l’urgenza di adottare misure efficaci per garantire un ambiente sicuro e controllato in tutte le aree della stazione.

La Pigna: “Petardi lanciati all’interno della stazione” - “Quanto sta accadendo negli ultimi giorni all’interno delle sale della Stazione ferroviaria di Ravenna è gravissimo e non può più essere minimizzato né liquidato come semplice bravata. ravennawebtv.it

