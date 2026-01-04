Sicurezza e mobilità L’integrazione sarà reale nella nuova control room

Il Comune di Bergamo avvia un progetto volto a migliorare la sicurezza e la mobilità attraverso l’implementazione di una nuova control room. Con un investimento di 95mila euro, la polizia locale potenzierà le proprie capacità operative, rendendo la sala più efficiente e integrata. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace delle emergenze e della viabilità urbana.

Una polizia locale sempre più smart. il Comune di Bergamo ha ufficialmente dato il via a un progetto ambizioso per potenziale la sala operativa, con un investimento da 95mila euro. Il cuore dell’intervento sarà la realizzazione di una nuova control room ad alta tecnologia all’interno del comando di via Coghetti, che punta a integrare videosorveglianza, mobilità e mappatura in tempo reale. Il progetto prevede l’installazione di una parete videowall composta da otto postazioni con monitor di grandi dimensioni ad alta risoluzione, l’acquisto di tre workstation, licenze software specifiche e dispositivi per l’analisi e il monitoraggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza e mobilità. L’integrazione sarà reale nella nuova control room Leggi anche: Nella control room di Porta Nuova, dall’aggressione al frame in meno di mezz’ora: “Alert immediati e 600 telecamere” Leggi anche: Videosorveglianza davanti a due scuole, l'assessore Sulpizio: "Sarà collegata alla control room della polizia locale" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno 2026 a Firenze: piano mobilità, sicurezza e programma degli eventi in piazza Firenze saluta l'arrivo del 2026 con un grande evento musicale in Piazza Santa Croce che vedrà protagonisti Paola Iezzi, i Tiromancino e Franco126. I festeggiamenti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.