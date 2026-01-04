Si vuole distruggere qualcuno Raoul Bova nero a Domenica In | gli audio rubati e la voce sul licenziamento in Rai

Durante una puntata di Domenica In, Raoul Bova ha condiviso alcune riflessioni sulla diffusione di audio rubati e sulla cultura del licenziamento in Rai. L’attore ha sottolineato come, spesso, si preferisca danneggiare gli altri invece di investire nel proprio sviluppo, evidenziando come i social riflettano una società che fatica a mantenere valori fondamentali.

«Non si pensa a crescere e a valorizzare il proprio futuro, si cerca di distruggere l’altro. E questo mi fa paura perché i social, in questo senso, diventano lo specchio di una società senza valori». Così Raoul Bova, ospite a Domenica In oggi 4 gennaio, ha commentato il clima di attacchi e gossip che lo hanno travolto in questi mesi dopo la diffusione senza consenso di alcuni suoi messaggi audio inviati alla modella Martina Ceretti. Questi audio, tra cui quello dove Bova dice «Buongiorno, occhi spaccanti», erano stati resi pubblici da Fabrizio Corona sul suo canale YouTube Falsissimo ed erano diventati virali, tanto da farli diventare meme e commenti ironici o denigratori sui social. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Raoul Bova a Domenica In: “Gli audio rubati? Oggi si vuole distruggere qualcuno” Leggi anche: Domenica In, anticipazioni del 4 gennaio: Raoul Bova si confessa su Don Matteo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Raoul Bova a Domenica In: Gli audio rubati? Oggi si vuole distruggere qualcuno; Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A, oggi Juve-Lecce – La partita in diretta; Seggiovia bloccata in Trentino, evacuati in 160. Raoul Bova a Domenica In: "Gli audio rubati? Oggi si vuole distruggere qualcuno" - Raoul Bova, ospite a Domenica In oggi 4 gennaio 2026, risponde così alle domande di Mara Venier sfiorando il caso gossip che lo ... msn.com

