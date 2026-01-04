Si traveste spacca il parabrezza dell' auto del capo e ruba l' incasso di tutte le feste del ristorante dove lavora

Un episodio di criminalità si è verificato a Città della Pieve, dove una donna, già nota alle forze dell’ordine, ha travestito e danneggiato un’auto del capo prima di sottrarre l’incasso delle feste del ristorante in cui lavora. I carabinieri hanno identificato e denunciato la responsabile per furto aggravato, contribuendo a chiarire la dinamica dell’accaduto.

