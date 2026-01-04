Si siede sulla poltrona durante una serata con gli amici poi il malore | ragazzo muore a 25 anni

Un giovane di 25 anni, mentre trascorreva una serata tra amici ad Ancona, è stato colto da un improvviso malore che ha portato alla sua scomparsa. L’episodio si è verificato durante un pomeriggio trascorso in casa, lasciando la comunità senza parole. Restano da chiarire le cause di questo tragico evento, che ha colpito profondamente famiglia e conoscenti.

ANCONA - Stava trascorrendo un pomeriggio a casa insieme ad alcuni amici quando è stato colto da un malore e purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Tragedia in un appartamento di via Lauro Rossi, ad Ancona. A perdere la vita un ragazzo di 25 anni straniero, originario del Pakistan. E'. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Si siede sulla poltrona durante una serata con gli amici, poi il malore: ragazzo muore a 25 anni Leggi anche: Malore durante una passeggiata a cavallo, Antonio muore sotto gli occhi degli amici Leggi anche: Scontro in campo con gli amici, poi l’arresto cardiaco: muore così a 15 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un altro anno è volato, e anche questa volta è stato fatto di cose semplici, ma importanti. Di persone che entrano per la prima volta. Di chi torna da anni e si siede sulla stessa poltrona. Di chi arriva con un’idea confusa e se ne va più leggera, guardandosi allo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.