Si rifiuta di mettere la mascherina in classe e si incatena al banco viene disposto un Trattamento sanitario obbligatorio I Giudici | uso improprio

Nel 2021, un giovane che si rifiutò di indossare la mascherina in classe e si incatenò al banco fu sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. La Corte di Cassazione ha successivamente annullato questa decisione, evidenziando un uso improprio del provvedimento. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei diritti individuali e sull’applicazione delle misure sanitarie coattive in ambito scolastico.

