Si rifiuta di mettere la mascherina in classe e si incatena al banco viene disposto un Trattamento sanitario obbligatorio I Giudici | uso improprio

Si rifiuta di mettere la mascherina in classe e si incatena al banco viene disposto un Trattamento sanitario obbligatorio I Giudici

4 gen 2026

Nel 2021, un giovane che si rifiutò di indossare la mascherina in classe e si incatenò al banco fu sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. La Corte di Cassazione ha successivamente annullato questa decisione, evidenziando un uso improprio del provvedimento. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei diritti individuali e sull’applicazione delle misure sanitarie coattive in ambito scolastico.

La Corte di Cassazione ha annullato il trattamento sanitario obbligatorio disposto nel 2021 nei confronti di un giovane. All’epoca studente, era stato ricoverato in psichiatria dopo essersi incatenato al banco per protestare contro l’uso della mascherina a scuola. La decisione chiude una vicenda giudiziaria durata oltre quattro anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

