Si ribalta con la sua auto | 85enne grave in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri, in via Stazione a Ponte Valtellina, un uomo di 85 anni ha perso il controllo della sua auto, una Daihatsu, ribaltandosi durante una semi curva. L’incidente, avvenuto poco prima delle 20, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Attualmente, l’anziano si trova in condizioni gravi presso l’ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Incidente, nel tardo pomeriggio di ieri in via Stazione a Ponte Valtellina. Un uomo di 85 anni proprio di Ponte in Valtellina, alla guida della sua auto, una Daihatsu, pochi minuti prima delle 20, nell'affrontare una semi curva ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada.

