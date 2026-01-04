Si lavora al rinnovo di Dimarco con sostanzioso aumento dello stipendio | la cifra

L'Inter e Federico Dimarco stanno lavorando al rinnovo del contratto, con un sostanzioso aumento dello stipendio. Secondo fonti locali, le trattative sono in corso e si prevede di formalizzare l’accordo entro l’estate, garantendo così la continuità dell’esterno nerazzurro nel progetto della squadra.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.