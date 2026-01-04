Si lavora al rinnovo di Dimarco con sostanzioso aumento dello stipendio | la cifra
L'Inter e Federico Dimarco stanno lavorando al rinnovo del contratto, con un sostanzioso aumento dello stipendio. Secondo fonti locali, le trattative sono in corso e si prevede di formalizzare l’accordo entro l’estate, garantendo così la continuità dell’esterno nerazzurro nel progetto della squadra.
Il matrimonio tra l’ Inter e Federico Dimarco è destinato a proseguire ancora a lungo. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, il club nerazzurro ha avviato i contatti per il rinnovo del contratto dell’esterno mancino, con l’obiettivo di chiudere l’accordo entro la prossima estate. Rinnovo per Dimarco con aumento dell’ingaggio. L’intesa attuale, in scadenza nel 2027, verrà estesa fino al 2030, a conferma della centralità di Dimarco nel progetto tecnico dell’Inter. Oltre alla durata, il nuovo contratto prevede anche un ritocco significativo dell’ingaggio: lo stipendio del giocatore dovrebbe salire dagli attuali 4 milioni di euro a stagione a circa 5,5 milioni, premiando rendimento, continuità e appartenenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
