Sì del governo a estrarre gas a Bomba il sito che frana

Il governo ha dato il via libera all’estrazione di gas a Bomba, località dell’Abruzzo interno nota per le sue fragilità geologiche. Da oltre 15 anni, la comunità locale si oppone a questo progetto, che potrebbe compromettere ulteriormente il territorio. La questione riguarda la tutela ambientale e la sicurezza di un’area già soggetta a rischi naturali, mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità delle attività estrattive in zone vulnerabili.

Bomba, piccola realtà dell’Abruzzo interno, è di nuovo mobilitata contro il progetto di estrazione del gas che combatte da oltre 15 anni. Circa 700 abitanti, ma tosti e resistenti, stanno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

