Si alza il sipario su OltreModa con la madrina Manuela Arcuri | attesa per il gran defilé al teatro Cilea

OltreModa, evento promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, mira a valorizzare il territorio attraverso la moda e la cultura. Con il convegno al Museo Archeologico Nazionale e il defilé al teatro Cilea, l’iniziativa si propone di rafforzare l’immagine locale, promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione. La manifestazione si apre con la partecipazione di Manuela Arcuri come madrina, segnando un momento di attenzione e rilancio per la regione.

