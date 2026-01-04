Si alza il sipario su OltreModa con la madrina Manuela Arcuri | attesa per il gran defilé al teatro Cilea
OltreModa, evento promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, mira a valorizzare il territorio attraverso la moda e la cultura. Con il convegno al Museo Archeologico Nazionale e il defilé al teatro Cilea, l’iniziativa si propone di rafforzare l’immagine locale, promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione. La manifestazione si apre con la partecipazione di Manuela Arcuri come madrina, segnando un momento di attenzione e rilancio per la regione.
Con il convegno “Cultura, moda e territorio” al Museo Archeologico Nazionale, ha preso ufficialmente il via l’evento OltreModa, un progetto promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria per rilanciare l’immagine del comprensorio anche attraverso il settore e l’industria della moda.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
