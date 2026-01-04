Si allontana il traguardo della pensione | in 10 anni interessati 125mila lavoratori
La Legge di Bilancio ha prorogato il periodo di maturazione per la pensione, interessando circa 125.000 lavoratori nei prossimi 10 anni. Sono state inoltre eliminate le possibilità di anticipare l’accesso alla pensione tramite le misure «Opzione Donna» e «Quota 103». Queste modifiche rappresentano un cambiamento importante nel sistema previdenziale italiano, influenzando le tempistiche di uscita dal lavoro e le strategie di pianificazione pensionistica.
PREVIDENZA. La Legge di Bilancio sposta in là l’asticella e abolisce gli anticipi di «Opzione Donna» e «Quota 103». Come cambiano i conti dei bergamaschi vicini alla fine della carriera. I sindacati: «Tutelare le nuove generazioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
