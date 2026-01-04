Si allontana il traguardo della pensione | in 10 anni interessati 125mila lavoratori

La Legge di Bilancio ha prorogato il periodo di maturazione per la pensione, interessando circa 125.000 lavoratori nei prossimi 10 anni. Sono state inoltre eliminate le possibilità di anticipare l’accesso alla pensione tramite le misure «Opzione Donna» e «Quota 103». Queste modifiche rappresentano un cambiamento importante nel sistema previdenziale italiano, influenzando le tempistiche di uscita dal lavoro e le strategie di pianificazione pensionistica.

