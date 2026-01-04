Un video mostra un episodio di vandalismo su una pista da fondo, suscitando reazioni di sdegno. Le immagini evidenziano chiaramente i danni causati da alcune persone che, con comportamenti irresponsabili, hanno compromesso l’area destinata agli sport invernali. Un gesto inaccettabile che mette in discussione il rispetto per gli spazi pubblici e le regole della convivenza civile.

Lo hanno definito un “atto di vandalismo” avvenuto su una pista da fondo. Guardando le immagini si pensa evidentemente a una guasconata che, però, ha effettivamente lasciato dietro di sé una scia di danni.La denunciaA riportare il tutto sui social, con tanto di video postato su Facebook e che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sgommate e derapate sulla pista di fondo: "Inaccettabile, ma sappiamo chi siete". Il video

Sgommate e accelerate: tornano le gare di drifting non autorizzate alla Bassona.

