Sfonda il cancello armato di coltelli e bastoni | denunciato

I Carabinieri di Solofra hanno denunciato un uomo di 65 anni, proveniente dalla provincia di Salerno, per aver tentato di varcare un cancello munito di coltelli e bastoni. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’episodio e di contestare il porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere, garantendo la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Solofra, unitamente a personale dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà un 65enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, verosimilmente per motivi di natura economica, si è recato presso l’abitazione di una donna del luogo e, dopo aver citofonato senza ottenere risposta, ha tentato di introdursi all’interno dello stabile forzando il cancello d’ingresso. Subito dopo, probabilmente intuendo che nel frattempo era stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, si è allontanato dal posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sfonda il cancello armato di coltelli e bastoni: denunciato Leggi anche: Treviglio, auto sfonda il cancello del parcheggio di piazza Setti Leggi anche: Automobile fuori controllo sfonda muro e cancello Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lei non lo risponde, lui sfonda il cancello armato di coltelli e bastone: preso - L'articolo Lei non lo risponde, lui sfonda il cancello armato di coltelli e bastone: preso proviene da OttoPagine. msn.com

Sfonda con l’autobus il cancello del Comune - Un uomo denunciato dopo aver sfondato il cancello del Comune con un pullman e averlo poi incendiato: potrebbe essere risentimento per un appalto perso la causa dell'attentato. quotidiano.net

NOTTE DI PAURA A MESAGNE: AUTO SFONDA IL CANCELLO DI UN’ABITAZIONE Paura all’alba a Mesagne, dove intorno alle 4 del mattino un’Audi è finita fuori strada in via Romagna, distruggendo il cancello e parte del muro di recinzione di un’abitazione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.