La Cremonese affronta la sfida di salvezza al Franchi alle ore 15. Dopo un finale di 2025 caratterizzato da risultati alterni, la squadra desidera iniziare il nuovo anno con un successo. Attualmente con nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione, i grigiorossi puntano a consolidare la propria posizione e continuare nel percorso di crescita in questa fase cruciale del campionato.

Dopo un finale di 2025 tosto a livello di calendario e chiuso con risultati alterni pur mantenendo un’ottima situazione di classifica (nove punti sulla zona retrocessione), la Cremonese vuole aprire il nuovo anno tornando alla vittoria. I grigiorossi, oggi ore 15, fanno visita alla sorprendente (in negativo) Fiorentina. I viola sono ultimi, ma per questo alla disperata ricerca di punti salvezza. Così i lombardi rischiano di trovarsi di fronte ad una vera partita-trappola, molto più insidiosa di quello che può sembrare sulla carta. Come ha sottolineato anche il tecnico, Davide Nicola: "Il focus deve essere al 100% su di noi, dobbiamo spingere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfida salvezza al Franchi (ore 15). Cremonese, trappola pericolosa a Firenze

