Seul | Pyongyang ha lanciato un missile

La Corea del Nord ha effettuato un lancio di almeno un missile balistico non identificato verso il Mar Cinese Orientale. L’evento si inserisce in un contesto di tensioni regionali e rappresenta un elemento di attenzione per le autorità internazionali. Le motivazioni e le implicazioni di questo missile sono ancora in fase di valutazione, mentre la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della situazione.

5.18 La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non identificato verso il Mar Cinese Orientale. Lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano, come riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap. Lo Stato Maggiore congiunto ha affermato di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli. L'ultimo missile balistico lanciato dalla Corea del Nord verso il Mar Cinese Orientale risale al 7 novembre.

