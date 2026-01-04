Serino festa della Befana in piazza Sala | una giornata di giochi e inclusione

A Serino, in piazza Sala, si svolge la festa della Befana, un evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Organizzata dal Comune di Serino in collaborazione con la Cooperativa Sociale Intra, la giornata offre momenti di gioco e di inclusione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e tradizione locale. Un’occasione per vivere insieme un momento di convivialità in un’atmosfera semplice e rispettosa.

Il conto alla rovescia per l'arrivo della Befana è ufficialmente iniziato a Serino. In occasione dell'Epifania, il Comune di Serino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Intra, ha organizzato una giornata speciale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

