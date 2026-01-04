Serie D Volpicelli e Maggio regalano i tre punti alla capolista Scafatese

Nella prima partita del 2024, la Scafatese ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Montespaccato, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra ha mostrato un buon rendimento, con i gol decisivi di Volpicelli e Maggio, che hanno permesso ai gialloblù di portare a casa i tre punti. Questo risultato rappresenta un passo importante per il proseguimento del campionato, offrendo fiducia e continuità alla formazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Non delude la Scafatese nella prima gara del nuovo anno solare: tra le mura amiche del Giovanni Vitiello, infatti, i gialloblù si impongono con il classico scarto contro il Montespaccato, aprendo nel migliore dei modi il girone di ritorno. In classifica la Scafatese è sempre in vetta a +8 sul Trastevere che oggi ha regolato con un perentorio 4-1 la Nocerina terza insieme al Valmontone. Ferraro conferma dieci undicesimi della squadra che aveva battuto l’Albalonga nell’ultima di dicembre, recuperando Volpicelli in attacco, a chiudere il settore offensivo composto da Maggio e Convitto, e confermando Sicurella a centrocampo con Acquadro e Alessio Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie D, Volpicelli e Maggio regalano i tre punti alla capolista Scafatese Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Calhanoglu e Sucic regalano i tre punti a Chivu! Super performance dei nerazzurri Leggi anche: Derby amaro per la Casertana, Liguori e Golemic regalano i tre punti alla Salernitana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ‘Serie D’: gli aggiornamenti -LIVE- dai campi.. Volpicelli e Maggio, un goal per tempo regalano alla Scafatese la prima vittoria del 2026: battuto il Montespaccato – HIGHLIGHTS - Non delude la Scafatese nella prima gara del nuovo anno solare: tra le mura amiche del Giovanni Vitiello, infatti, i gialloblù si impongono con il classico scarto contro il Montespaccato, aprendo nel ... videonola.tv Il colpo da biliardo di Volpicelli decide il primo tempo. #Stepbystep #Scafatese1922 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.