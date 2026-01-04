Serie D La Cittadella riparte dal derby con la Correggese

La Cittadella torna in campo nel campionato di Serie D affrontando oggi alle 14,30 la Correggese a San Damaso. Dopo quasi due mesi, la squadra si prepara a riprendere il cammino verso i playoff, iniziando dal derby in casa. Un appuntamento importante per consolidare la posizione e continuare la stagione con determinazione.

La Cittadella dà il via alla sua caccia ai playoff oggi alle 14,30 da San Damaso, campo di casa che ritrova dopo quasi 2 mesi affrontando la Correggese. I reggiani sono stati risucchiati in zona playoff e non possono permettersi passi falsi. "Affrontiamo una squadra con valori importanti – spiega alla vigilia mister Mattia Gori – le due sfide giocate fra coppa e andata sono state equilibrate ma stavolta sarà diversa, perché loro hanno cambiato un po' modo di giocare. Noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro, abbiamo omogeneizzato la rosa dal punto di vista fisico, a parte Stopelli abbiamo lavorato con tutta la squadra al completo.

