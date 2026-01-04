Serie C | Ternana-Livorno 2-1 le pagelle | male la difesa Di Carmine non si vede
La Ternana ha battuto il Livorno 2-1 nella prima giornata del 2026. La partita, disputata allo stadio Liberati, ha visto i padroni di casa ribaltare il risultato iniziale degli amaranto, con prestazioni da migliorare in difesa e senza particolare spinta offensiva da parte di Di Carmine. Un avvio di stagione che richiede miglioramenti per il Livorno, ancora alla ricerca di continuità.
Inizia con una sconfitta il 2026 del Livorno. Gli amaranto, allo stadio Liberati, sono stati battuti per 2-1 dalla Ternana, che con Kerrigan e Dubickas ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Dionisi e compagni firmato da Biondi. Per Venturato è il primo ko dopo cinque risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
