Serie C | Ternana-Livorno 2-1 le pagelle | male la difesa Di Carmine non si vede

La Ternana ha battuto il Livorno 2-1 nella prima giornata del 2026. La partita, disputata allo stadio Liberati, ha visto i padroni di casa ribaltare il risultato iniziale degli amaranto, con prestazioni da migliorare in difesa e senza particolare spinta offensiva da parte di Di Carmine. Un avvio di stagione che richiede miglioramenti per il Livorno, ancora alla ricerca di continuità.

