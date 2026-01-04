Serie C gara sul velluto per le amaranto | Puliservice perfetta anche in Coppa regionale Calabria

Le squadre della Serie C confermano la loro competitività anche nella Coppa regionale Calabria, con le amaranto che si impongono agevolmente nel primo turno del “Memorial Sergio Sorrenti”. La gara si è svolta senza particolari difficoltà, dimostrando un’ottima preparazione e organizzazione. Questo risultato rappresenta un passo importante per il team, che intende proseguire il percorso con continuità e determinazione nel torneo regionale.

In Serie A1 di volley femminile la gara partita più attesa è senza dubbio Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara, sfida di vertice tra due delle realtà più importanti del campionato.

