Serie C gara sul velluto per le amaranto | Puliservice perfetta anche in Coppa regionale Calabria
Le squadre della Serie C confermano la loro competitività anche nella Coppa regionale Calabria, con le amaranto che si impongono agevolmente nel primo turno del “Memorial Sergio Sorrenti”. La gara si è svolta senza particolari difficoltà, dimostrando un’ottima preparazione e organizzazione. Questo risultato rappresenta un passo importante per il team, che intende proseguire il percorso con continuità e determinazione nel torneo regionale.
Tutto semplice. Il primo round della coppa regionale Calabria, “Memorial Sergio Sorrenti”, lo vincono le amaranto. La Puliservice Reggio Calabria, capolista del campionato, si prepara molto bene al big match da giocarsi al Boccioni l’undici gennaio alle ore 19 in casa della New Teosidos. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Venezia travolto, Inter sul velluto ai quarti di Coppa: doppietta di Thuram, in gol anche Diouf
Leggi anche: Serie C, Puliservice continua la propria marcia fantastica: battuta anche Gioia Tauro
Risultati Serie C, classifiche/ Pineto e Cavese +3! Diretta gol live score (oggi sabato 3 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi oggi, sabato 3 gennaio 2026, e diretta gol live score delle partite per la 20^ giornata. ilsussidiario.net
In Serie A1 di volley femminile la gara partita più attesa è senza dubbio Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara, sfida di vertice tra due delle realtà più importanti del campionato. Nel primo commento data, ora e dove ved - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.