Serie C gara sul velluto per le amaranto | Puliservice perfetta anche in Coppa regionale Calabria

Le squadre della Serie C confermano la loro competitività anche nella Coppa regionale Calabria, con le amaranto che si impongono agevolmente nel primo turno del “Memorial Sergio Sorrenti”. La gara si è svolta senza particolari difficoltà, dimostrando un’ottima preparazione e organizzazione. Questo risultato rappresenta un passo importante per il team, che intende proseguire il percorso con continuità e determinazione nel torneo regionale.

Tutto semplice. Il primo round della coppa regionale Calabria, “Memorial Sergio Sorrenti”, lo vincono le amaranto. La Puliservice Reggio Calabria, capolista del campionato, si prepara molto bene al big match da giocarsi al Boccioni l’undici gennaio alle ore 19 in casa della New Teosidos. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

