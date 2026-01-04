Serie B Redel Viola apre il nuovo anno in trasferta contro Adria Bari

La Redel Viola Reggio Calabria inizia il 2026 con una trasferta contro Adria Bari, nel penultimo match del girone di andata di Serie B. La partita si svolgerà domenica 4 gennaio e rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica. Un impegno che richiede attenzione e concentrazione per proseguire nel cammino stagionale.

Penultimo match del girone di andata per la Redel Reggio Calabria che, in trasferta, apre il 2026, affrontando domenica 4 gennaio l’Adria Bari.Una sfida da prendere con le “pinze” per i ragazzi neroarancio, reduci da tre vittorie consecutive (cinque vinte nelle ultime sei) con le quali hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Serie B, Redel Viola apre il nuovo anno in trasferta contro Adria Bari Leggi anche: Serie B, Redel Viola sul parquet del Castellaneta per la terza trasferta stagionale Leggi anche: Serie B, Redel Viola pronta a scendere in campo contro Mola Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie B, Redel Viola apre il nuovo anno in trasferta contro Adria Bari; Redel Viola, il 2026 inizia a Bari: al PalaBalestrazzi la sfida contro l’Adria; SERIE B2:SI INIZIA OGGI CON DINAMO-MOLA; La Redel pronta alle prossime sfide. Redel Viola, il 2026 inizia a Bari: al PalaBalestrazzi la sfida contro l’Adria - Poche ore alla palla a due 14° turno di serie B interregionale, alle 18:00 la Redel Viola al PalaBalestrazzi inizia il 2026 con la delicata trasferta contro la Tecnoeleva Adria Bari . citynow.it

Serie B - Il big match con Monopoli è della Viola Reggio Calabria - match è della Redel Reggio Calabria che conduce sempre in vantaggio e trionfa su Monopoli (sebbene gravato dalle assenze), ma senza mai soffrire e facendo divertire il numeroso ... pianetabasket.com

Serie B, scatta il big match tra Redel e Monopoli per l'ultimo appuntamento del 2025 - Appuntamento al PalaCalafiore dove si prevede ancora il pubblico delle grandi occasioni, con palla a due alle ore 18 di domenica 21 dicembre ... today.it

La Redel pronta alle prossime sfide Dopo la sosta natalizia, domenica prossima si riapre il sipario per il campionato di Serie B interregionale che manderà in scena la penultima giornata del girone d’andata. Il turno ha in programma un anticipo ed un posticipo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.