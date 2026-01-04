Serie A3 nuova e grande vittoria per la Domotek | battuta anche Galatone
La Domotek Reggio Calabria ottiene una nuova importante vittoria in Serie A3, questa volta contro Galatone. La squadra dimostra determinazione e concentrazione, consolidando la propria posizione nel campionato. Una prestazione convincente che riflette il lavoro e l’impegno costante del gruppo, contribuendo a un percorso positivo nella stagione.
Sulle ali dell’entusiasmo e di una nuova e grande vittoria. La Domotek Reggio Calabria liquida la pratica Galatone con grinta e concentrazione. Inizia bene il 2026 per gli amaranto di mister Polimeni che continuano l’inseguimento alla vetta della classifica del campionato di Serie A3.Laganà e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Serie A3, Domotek pronta per la prima del 2026: arriva Galatone
Leggi anche: Serie A3, Domotek stende con un netto 3-0 la neopromossa Green Volley Galatone
Serie A3, Domotek pronta per la prima del 2026: arriva Galatone; Domotek, Buonsanti: «Questa squadra ha i presupposti per ambire in alto» · ilreggino.it; Spike Devils, bilancio di fine anno: terzo posto e grande entusiasmo; Volley Maschile A3. La Stadium ospita Gabbiano . C’è da riscattare il ko dell’andata.
Serie A3, nuova e grande vittoria per la Domotek: battuta anche Galatone - I ragazzi di mister Polimeni continuano l’inseguimento alla vetta della classifica del campionato. reggiotoday.it
«Gigolò per caso – La sex guru»: nella nuova serie (molto romana) l'incontro inedito tra Christian De Sica e Valerio Lundini https://www.lacapitale.it/articolo/gigol%C3%B2-per-caso-la-sex-guru-valerio-lundini-e-christian-de-sica-insieme-nella-nuova-stagi - facebook.com facebook
DEUTZ FAHR Serie 8: l'inizio di una nuova era. L'anteprima ad Agritechnica 2025. #Meccagri #Agricoltura #Agritechnica #Agritechnica2025 #DeutzFahr x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.