La Domotek Reggio Calabria ottiene una nuova importante vittoria in Serie A3, questa volta contro Galatone. La squadra dimostra determinazione e concentrazione, consolidando la propria posizione nel campionato. Una prestazione convincente che riflette il lavoro e l’impegno costante del gruppo, contribuendo a un percorso positivo nella stagione.

Sulle ali dell’entusiasmo e di una nuova e grande vittoria. La Domotek Reggio Calabria liquida la pratica Galatone con grinta e concentrazione. Inizia bene il 2026 per gli amaranto di mister Polimeni che continuano l’inseguimento alla vetta della classifica del campionato di Serie A3.Laganà e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Serie A3, nuova e grande vittoria per la Domotek: battuta anche Galatone

