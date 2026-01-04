Serie A stasera Inter-Bologna | probabili formazioni e precedenti

Stasera, all'Allianz Stadium di Milano, si disputa l'incontro tra Inter e Bologna, valido per la 18ª giornata di Serie A. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con le probabili formazioni e i precedenti che contribuiscono a delineare le possibili strategie e sviluppi dell'incontro. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio e tifosi delle due compagini.

L'Inter in campo questa sera a San Siro contro la "maledizione" Bologna, per l'ultima partita della 18esima giornata di Serie A. Ecco le scelte tattiche dei due tecnici.

Dove vedere Inter-Bologna in tv oggi: stasera, ore 20:45, si chiude il 18esimo turno - Tutte le informazioni per guardare la partita tra Inter e Bologna di questa sera, dai canali ai diversi modi tv e streaming per seguire l'ultimo evento della domenica. goal.com

Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla - Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. sardegnareporter.it

