Serie A l' Atalanta batte la Roma 1 a 0 | ritorno amaro per Gasperini

Nella partita valida per la 18ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Roma. La sfida si è disputata a Bergamo, lasciando un risultato che segna un ritorno difficile per l'allenatore Gasperini. La gara è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre, con l'Atalanta che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create.

Ritorno amaro per Gian Piero Gasperini nella 'sua' Bergamo. Un'ottima Atalanta batte la Roma per 1-0, nell'anticipo serale della 18a giornata di Serie A. Tre punti fondamentali per i nerazzurri di Palladino, che si portano a 25 punti in classifica a ridosso della zona Europa. Secondo ko in tre partite, invece, per la Roma del Gasp che continua a faticare negli scontri diretti contro le dirette concorrenti per un posto in Champions. I giallorossi restano a quota 33 punti e vengono raggiunti dalla Juve al quarto posto. Grande l'accoglienza dei tifosi atalantini per il loro ex allenatore Gasperini, accolto tra cori e striscioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, l'Atalanta batte la Roma 1 a 0: ritorno amaro per Gasperini Leggi anche: Atalanta Roma 1-0, ritorno amaro per Gasperini Leggi anche: Ritorno amaro di Gasperini a Bergamo, l'Atalanta supera la Roma 1-0 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Atalanta-Roma LIVE; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Live Atalanta - Roma - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 03/01/2026; Atalanta-Roma 1-0: il ritorno di Gasp è amaro, alla Dea basta un gol di Scalvini nel primo tempo. Serie A, la classifica aggiornata: balzo Dea. Roma con la Juve: Gasp perde terreno dalla vetta - L’Atalanta batte la Roma in casa e fa un bel passo in avanti in classifica. tuttomercatoweb.com

Serie A: l'Atalanta batte l'ex Gasperini, decisivo Scalvini - La Dea colpisce subito su corner, si vede annullare il raddoppio e ottiene tre punti pesantissimi. msn.com

Serie A, Atalanta batte la Roma 1-0: Scalvini regala tre punti ai nerazzurri. La classifica aggiornata - 0 sulla Roma nella partita della 18ª giornata di Serie A, grazie a un gol di Giorgio Scalvini al 12' del primo tempo. ilovepalermocalcio.com

SERIE A I L'Atalanta batte la Roma 1-0, decide un gol di Scalvini al 12' CRONACA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/03/latalanta-batte-la-roma-1-0-decide-un-gol-di-scalvini-foto_f63ae3ed-6de1-465e-90fd-8e29d49b1885.ht - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Atalanta-Roma DIRETTA e FOTO per la 18esima giornata #ANSA x.com

