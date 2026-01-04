Serie A | Inter-show col Bologna vince 3-1 e torna sola al comando

L'Inter torna in vetta alla Serie A dopo la vittoria per 3-1 contro il Bologna. La squadra di Inzaghi, che aveva perso in Supercoppa ai rigori contro i rossoblù, ha dimostrato solidità e determinazione, rispondendo alle vittorie di Milan e Napoli. Una prova convincente che conferma l’ottimo stato di forma dei nerazzurri e mantiene aperta la lotta per il titolo.

AGI - Con una prova autoritaria l'Inter supera il Bologna, vendica la sconfitta ai rigori in Supercoppa e si riprende la testa della classifica rispondendo ai successi di Milan e Napoli. Gara senza storia a San Siro: i nerazzurri la sbloccano nel primo tempo con Zielinski e allungano nella ripresa con Lautaro Martinez e Thuram. Nel finale Castro firma per gli ospiti il gol del definitivo 3-1. Solito 3-5-2 per Chivu che in mediana preferisce Zielinski a Mkhitaryan e davanti punta sul più collaudato tandem Thuram-Lautaro Martinez. Nelle fila rossoblù non è al meglio Orsolini e parte dalla panchina: Rowe, Odgaard e Cambiaghi sono i tre uomini a sostegno della punta Castro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Serie A: Inter-show col Bologna, vince 3-1 e torna sola al comando Leggi anche: Hockey pista: Viareggio vince ancora e torna al comando in Serie A1, bene Forte Dei Marmi Leggi anche: Tortona cade a Trento. Aspettando Bologna, Brescia resta al comando da sola La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Verso Inter-Bologna: la guida completa alla prima partita del 2026; Inter - Bologna in Diretta Streaming | IT; Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter Bologna, Chivu: 'Le frecciate non hanno peso su di me. Cancelo? Parlo dei miei giocatori'. Inter-Bologna 3-1: Lautaro Martinez, Zielinski e Thuram portano la quinta vittoria consecutiva a Chivu. Altra sconfitta in campionato per Italiano - Partita di altissimo livello dei nerazzurri di Chivu che si mangiano il Bologna al Meazza con un comodissimo 3- eurosport.it

Serie A, l'Inter travolge il Bologna e torna in vetta: 3-1 - Una serata da Inter e una serata da Lautaro: la migliore (o quasi) espressione della squadra nerazzurra e del suo capitano portano tre punti e la conferma del primato in classifica. sportmediaset.mediaset.it

Serie A: Inter-Bologna 3-1 - Inter domina il primo tempo sotto il profilo del possesso e crea buoni presupposti con Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Bastoni ma rischi ... ansa.it

Serie A, Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta Verona-Torino 0-3, Fiorentina-Cremonese 1-0, Lazio-Napoli 0-2 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-18-partite-cronaca-testuale-diretta - facebook.com facebook

Serie A'da Inter - Bologna karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.