Serie A il Napoli batte la Lazio 2-0 e ora è secondo in classifica

Il Napoli ha conquistato una vittoria di 2-0 contro la Lazio all'Olimpico di Roma, salendo temporaneamente al secondo posto in classifica. La squadra partenopea mantiene alta la sua corsa in campionato, in attesa dell'esito della partita tra Inter e Bologna in programma questa sera a San Siro. La sfida tra Napoli e Lazio ha evidenziato l’equilibrio e la competitività della Serie A in questa fase della stagione.

All'Olimpico di Roma il Napoli batte 2-0 la Lazio e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa di scoprire che cosa fara' l'Inter impegnata in serata, a San Siro, contro il Bologna. A sbloccare il match e' stato Spinazzola al 13' su cross di Politano. L'esterno partenopeo spunta sul secondo palo e, tutto solo, trafigge Provedel con un preciso piatto al volo. Poco dopo, alla mezz'ora, arriva il raddoppio di Rrahmani di testa, ancora su assist di un ispirato Politano. Il var, chiamato per un possibile fallo del difensore, conferma il gol dopo un paio di minuti di attesa. Poco dopo e' Elmas a sfiorare il tris m, il suo colpo di testa, finisce sulla traversa a portiere battuto.

