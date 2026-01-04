Il Napoli si impone sulla Lazio con un risultato di 2-0 nell’incontro della Serie A. La partita, caratterizzata da tre espulsioni, ha visto gli azzurri mantenere il controllo per l’intera durata, grazie anche a due assist di Politano. La vittoria rafforza la posizione del Napoli nella classifica, confermando la loro presenza dominante nel campionato.

La partita si conclude con la vittoria del Napoli: tre espulsi, due assist di Politano e gli azzurri che dominano per 90 minuti. Roma. Il Napoli assedia l’ Olimpico, con velocità e qualità tecnica domina la diciottesima giornata battendo la Lazio 2 a 0. Antonio Conte non ha smesso per un attimo di guidare la squadra dalla panchina conquistandosi la maglia di dodicesimo uomo in campo, e i giocatori hanno risposto all’allenatore. Bastano tredici minuti di gioco per assistere al primo gol azzurro, il Napoli sblocca la partita grazie ad un’azione costruita sulla fascia destra con Di Lorenzo che anticipa l’avversario, la palla arriva a Politano che crossa in direzione di Spinazzola che, a volo, con un piattone destro la insacca nella rete. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Serie A, il Napoli assedia l’Olimpico e batte la Lazio 2 a 0

Leggi anche: Il Napoli batte la Lazio, finale infuocato all’Olimpico con tre espulsioni: Conte a -1 dal Milan

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lazio e Napoli in campo all’Olimpico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie A, Napoli-Atalanta 3-1: Conte riparte grazie a Neres e Lang - 1 l'Atalanta nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A, ritrova la vittoria dopo le tensioni delle ultime settimane e torna in vetta alla classifica almeno per una notte. sportmediaset.mediaset.it

Serie A MS | Lazio 0-2 Napoli 13' Spinazzola 32' Rahmani 81' Noslin 88' Marusic 88' Mazzocchi x.com

Lazio-Napoli diretta: segui live la sfida di Serie A dell’Olimpico - facebook.com facebook