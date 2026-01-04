Serie A Hellas Verona-Torino 0-3 Granata da applausi | gol e highlights

Il Torino torna alla vittoria con un netto 3-0 contro l’Hellas Verona. La prestazione dei granata si distingue per solidità e organizzazione, evidenziando un buon livello di maturità e determinazione. In questa partita, sono emersi spunti positivi sia dal reparto offensivo che da quello difensivo, offrendo agli appassionati un risultato che conferma le ambizioni della squadra in questa stagione di Serie A.

Il Torino riparte nel migliore dei modi e lo fa con una vittoria che profuma di maturità e ambizione. Al Bentegodi finisce 3-0 per i granata contro l'Hellas Verona, un risultato netto che premia la concretezza della squadra di Marco Baroni e rafforza il peso specifico del successo in chiave.

Hellas Verona-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino - Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Simeone la sblocca, Casadei e Njie la chiudono: il Torino vince a Verona e aggancia il Sassuolo - I granata aprono il loro 2026 con un tris all'Hellas di Paolo Zanetti, portandosi a quota 23 in classifica. corrieredellosport.it

Serie A'da Hellas Verona - Torino karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

: - Quest’oggi il Torino inaugurerà il 2026 allo Stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona, in una gara valida per la 18esima giornata di Serie A. Mister Baroni ritroverà Coco dopo le assenze dovute alla Coppa d’Africa. @hell - facebook.com facebook

