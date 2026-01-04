Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante contro la Cremonese con il risultato di 1-0 al Franchi, grazie a un gol siglato in pieno recupero. La squadra viola ha iniziato la gara con determinazione, creando occasioni e mettendo sotto pressione gli avversari. La partita si è conclusa con un risultato stretto, ma di grande valore per la classifica e per il morale della Fiorentina.

17.05 La Fiorentina è ancora viva: vittoria di inestimabile valore contro la Cremonese in pieno recupero al Franchi (1-0) Subito viola in pressione:Audero si oppone a Fagioli e Mandragora, in mezzo traversa scheggiata di testa da Parisi. Lungo Var e penalty revocato a Piccoli (è lui a fare fallo), bene Audero anche su Gudmundsson. Ripresa.Minaccioso Vardy,Comuzzo ci mette una pezza. Centrale il sinistro di Gosens, Audero smanaccia il tiro-cross di Gudmundsson.All'83' De Gea salva su Sanabria,al 92' Moise Kean regala ai viola tre punti fondamentali.

