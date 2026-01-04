Serie A Conte dopo il 2-0 del Napoli contro la Lazio | Oggi livello molto alto

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio, Antonio Conte ha commentato l’inizio del 2026 del Napoli, sottolineando il livello elevato mostrato in campo. Nell'intervista a Dazn, l’allenatore ha analizzato la partita, le prospettive di mercato e la situazione di Neres infortunato. L’incontro segna un buon avvio per i partenopei in questa stagione di Serie A.

Si apre con una vittoria il 2026 del Napoli. Dopo il 2-0 contro la Lazio, Antonio Conte ha parlato della partita, del calciomercato e della situazione sull'infortunio di Neres ai microfoni di Dazn.

