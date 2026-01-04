Durante la puntata di Bar Centrale, condotto da Elisa Isoardi, si è verificato un acceso confronto tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci. La discussione, legata a differenze di opinioni sul tema del divario di genere, ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, evidenziando le diverse prospettive delle due opinioniste su un argomento di attuale rilevanza.

A Bar Centrale, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi, c’è stato un acceso diverbio, per la differenza di opinioni sul gap di genere, tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci. Al centro di tutto un dibattito quanto mai importante sul divario di genere, con dati a supporto, ma anche visioni fin troppo ottimistiche, fino ad arrivare a non considerare pienamente quanto riportato dalle statistiche. Ecco cos’è successo. Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, la lite a Bar Centrale. Atmosfera rovente nel salotto di Bar Centrale, il programma condotto da Elisa Isoardi, dove nella puntata del 3 gennaio non è stato risparmiato nessuno: il diverbio tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone ha “costretto” la conduttrice a intervenire, anche se questa non è la prima volta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, perché hanno litigato a Bar Centrale

Leggi anche: Serena Bortone e la lite in diretta con Rosanna Lambertucci sul ruolo della donna: “Perché ce l’hai con me?”

Leggi anche: Lite tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone: “Non sei una vera femminista, divento pazza”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci scoppia (ancora) la lite in TV: “Divento pazza”, interviene Elisa Isoardi; Lite tra Rosanna Lambertucci e Serena Bortone, la giornalista : Non sei una vera femminista, divento pazza; Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, perché hanno litigato a Bar Centrale; Rosanna Lambertucci: «La donna deve fare le faccende di casa perché è più pratica». La lite in tv con Serena Bortone.

Tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci scoppia la lite in TV, volano (ancora) stracci: “Divento pazza” - Scintille a Bar Centrale: Seren Bortone e Rosanna Lambertucci si scontrano sui dati e sul femminismo, la Isoardi cerca di riportare la calma senza riuscirci. libero.it