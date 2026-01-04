Sella con Rieti per invertire il trend negativo Laziali da playoff ma Cento ritrova Berdini

La Sella Cento torna in campo alla Baltur Arena per il primo match del 2026, affrontando alle 18 la Sebastiani Rieti. È un’occasione importante per invertire il trend negativo e consolidare la posizione in classifica. La partita segna anche l’inizio del girone di ritorno e vede il ritorno di Berdini tra le fila dei laziali, determinati a risalire la china.

La prima partita del 2026 alla Baltur Arena coincide con l'inizio del girone di ritorno per la Sella Cento, che affronta alle 18 la Sebastiani Rieti. Nel match di andata giocato il 12 ottobre la squadra di coach Ciani si impose 73-67 grazie ad un'ottima prestazione di Liam Udom, che segnò 22 punti, mentre per i biancorossi la coppia di americani fatturò il 65% dei punti totali: Davis 25, Devoe 19. Rispetto alla gara di andata la Sebastiani ha inserito il centro Dustin Hogue, che aveva già giocato coi sabini nella stagione 2324, al posto di Jarvis Williams, che ha preso il posto dell'ex Cantù a Bergamo.

"Sella, con Rieti alziamo i ritmi. In casa dobbiamo segnare di più" - In vista della prima partita del girone di ritorno di domani alle 18 alla Baltur Arena contro la Sebastiani Rieti, il coach della Sella Cento Di Paolantonio ha parlato del match. ilrestodelcarlino.it

"Sella, we'll raise the tempo against Rieti. We need to score more at home." - "Nicola ha ripreso, si è allenato con noi con un parziale da martedì, ha ancora un po’ di dolore, ma domani sarà regolarmente in campo". sport.quotidiano.net

berdini recuperato taccuinocentese.it CENTO (FE) LA CONSUETA CONFERENZA STAMPA IN PREPARAZIONE DELL’INCONTRO DI DOMENICA 4 GENNAIO SELLA CENTO INCONTRA RIETI …OTTIMISMO PER IL RECUPERO DI BERDINI ! https://taccuino - facebook.com facebook

