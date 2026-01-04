Sei in crisi con Pietro Tartaglione? | Rosa Perrotta interviene e fa chiarezza

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa Perrotta ha recentemente commentato le voci di una crisi con Pietro Tartaglione, chiarendo la situazione in maniera diretta e trasparente. La coppia, nota al pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di comunicare pubblicamente il proprio stato attuale, offrendo un punto di vista autentico e senza ambiguità. Ecco cosa ha dichiarato Rosa per fare chiarezza sulla relazione con Pietro.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono in crisi? L'ex tronistra di Uomini e Donne ha deciso di replicare in modo chiaro e inequivocabile. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

