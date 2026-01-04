Secondo successo in campionato per la Fiorentina battuta la Cremonese 1-0

La Fiorentina ottiene la seconda vittoria in campionato, battendo la Cremonese 1-0 in una partita decisa da un gol negli ultimi minuti. La squadra viola ha dimostrato determinazione e solidità, consolidando il proprio andamento stagionale. La partita si è conclusa con un risultato stretto, riflettendo un incontro equilibrato tra le due formazioni.

AGI - La Fiorentina conquista il secondo successo in campionato battendo con una rete a tempo quasi scaduto la Cremonese. Decide Moise Kean che, subentrato poco prima, sfonda il muro degli ospiti che crolla sul più bello dopo una partita quasi perfetta di Baschirotto e compagni. Per i gigliati la classifica adesso si fa meno pesante con un -3 dal quart'ultimo posto del Genoa e con Paolo Vanoli che rinsalda la propria panchina, in bilico fino a poche ore fa. Per gli ospiti uno stop che non fa troppo male, ma l'amarezza per il punto sfuggito rimane. L'inizio della sfida dà già un primo segnale visto che i padroni di casa approcciano molto bene con la scelta di Vanoli di schierare il 4-1-4-1 che si rivela azzeccata.

