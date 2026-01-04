Seconda categoria | Fabiani pietra miliare della società Il Monzone si prepara a festeggiate il centenario Un secolo di attività tra ricordi e aneddoti

Il Monzone si appresta a celebrare il suo centenario, un traguardo che testimonia un secolo di storia e tradizione. Un tempo, il nome di Monzone era poco conosciuto, quasi una località sconosciuta tra molte altre. Oggi, questa pietra miliare rappresenta un momento di riflessione sui ricordi e sugli aneddoti di una comunità che ha mantenuto viva la propria identità nel corso degli anni.

Un tempo se avessimo detto "Monzone" poteva accadere di sentirsi chiedere: "Chi è?" oppure "Dov'è?". Infatti, Monzone era una specie di carneade geografica, come tantissimi altri paesi. Ma oggi quando dici Monzone, nessuno più ti chiede "Dov'è?", e gran parte del merito è anche della società sportiva che da tanti anni porta con dignità, fierezza ed impeto agonistico il nome del paese sui campi della Liguria e della Toscana (Aldo Biagioni di Aiola, presidente negli anni Cinquanta"). Cento anni, un affascinante mosaico di storie calcistiche, di persone, di dirigenti, di giocatori, di allenatori, di caratteri, di gioie, di delusioni, di amicizie, trovate e perdute e di amori nati nel paese.

