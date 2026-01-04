Se parte Frattesi l’Inter ha già in casa il sostituto

Se Davide Frattesi dovesse partire dall’Inter, i nerazzurri hanno già individuato un possibile sostituto tra le alternative interne. La decisione del centrocampista di lasciare la squadra, motivata da un minore impiego, sta portando i dirigenti a valutare opzioni per rafforzare il reparto. Resta da capire come evolverà la situazione nelle prossime ore, con l’attenzione puntata sulle eventuali mosse di mercato.

Sono ore decisive per il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro ha maturato la volontà di lasciare l’Inter dopo una prima parte di stagione caratterizzata da uno scarso minutaggio. L’obiettivo è chiaro: rilanciarsi altrove per non perdere spazio in Nazionale e restare pienamente in corsa anche in ottica Mondiale. Per questo motivo, Frattesi ha chiesto la cessione. La priorità del giocatore era restare in Italia, ma al di là di qualche timido sondaggio della Juventus non si è mai registrato un interesse realmente concreto. Da qui l’apertura a soluzioni estere, con la Turchia che è diventata rapidamente una pista calda. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il @GalatasaraySK fa sul serio per Davide #Frattesi ed è pronta a investire più di 30 milioni per il centrocampista dell’ @Inter. La formula è prestito con obbligo di riscatto che l’Inter vuole certo e non legato a determinate condizioni. Da parte del giocatore c’ x.com

Chivu: "Non temo né una possibile partenza di Frattesi né quella di De Vrij, perché ho piena fiducia nella loro professionalità. Sono i due che finora hanno trovato meno spazio rispetto agli altri: Frattesi anche per alcuni problemi fisici, mentre per De Vrij hanno - facebook.com facebook