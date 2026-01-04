Se Musk risponde a Khamenei la guerra è già pienamente ibrida

Dopo il raid americano a Caracas che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e Cilia Flores, Elon Musk ha modificato l’immagine del profilo del suo account X, con oltre 230 milioni di follower. La scelta della bandiera statunitense segna un intervento visibile in un contesto geopolitico complesso, suscitando riflessioni sulle dinamiche di potere e le implicazioni di un’azione militare di così ampio respiro.

Qualche ora dopo l’avvio del raid americano a Caracas che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores, Elon Musk ha cambiato l’immagine profilo del suo account X che contava all’alba del 3 gennaio poco meno 231 milioni di follower, scegliendo come nuova foto la Old Glory, la bandiera a stelle e strisce. Nelle 24 ore successive poi l’account ha guadagnato la bellezza di 295.901 nuovi follower e sono stati diversi i post e i retweet pubblicati da Musk per testimoniare tutto il suo incondizionato e entusiastico appoggio all’operazione Absolute Resolve annunciata dal presidente Donald Trump con un post su Truth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

