Screening neonatali esternalizzati Anaao mette sotto accusa la Regione Calabria

L'Anaao critica la Regione Calabria per aver esternalizzato gli screening neonatali, un servizio fondamentale per la salute dei neonati. La delega di questa funzione, tra le prime garanzie di tutela per i più piccoli, solleva preoccupazioni sulla qualità e sull’efficacia dell’assistenza. La gestione diretta di tali screening è essenziale per garantire tempestività e attenzione, valori fondamentali per la salute dei neonati e la crescita delle comunità locali.

La Calabria continua a delegare uno dei suoi doveri principali. È, ormai, prassi lasciare che anche il primo diritto, quello alla salute fin dall’inizio della vita, venga esercitato lontano da casa. Su questo crinale si sviluppa il ragionamento di Luigi Ziccarelli, leader regionale dell’ Anaao-Assomed, assai critico rispetto all’ultimo provvedimento della Regione in materia di screening neonatali.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Screening neonatali esternalizzati, Anaao mette sotto accusa la Regione Calabria Leggi anche: Da Kiev al Meyer, quattro ricercatrici per migliorare gli screening neonatali ucraini Leggi anche: PSN sotto accusa: una vulnerabilità mette a rischio la sicurezza degli account Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Screening neonatali esternalizzati, Anaao mette sotto accusa la Regione Calabria. Screening neonatali esternalizzati, Anaao mette sotto accusa la Regione Calabria - Ziccarelli: «Risorse del Servizio sanitario nazionale spese fuori dai confini calabresi, e competenze locali mai valorizzate». gazzettadelsud.it

Screening neonatale. In Agenda da oggi all’Aula della Camera - È iniziato oggi l'esame del provvedimento in seconda lettura a Montecitorio, dopo l'approvazione in sede deliberante da parte della commissione Sanità del Senato dello scorso 20 novembre. quotidianosanita.it

Screening neonatali. Intervista a Taverna (M5s): “Dal Ministero della Salute un decreto che ostacola il lavoro del Parlamento. Lorenzin chiarisca e lo ritiri” - Così la componente della commissione Sanità del Senato e prima firmataria del ddl ora all'esame della Camera rivela l'esistenza di un decreto ministeriale sulla materia, il cui contenuto, dice, è "in ... quotidianosanita.it

Approvati nuovi fondi per screening neonatali, monitoraggio sanitario per patologie nelle aree più inquinate e un'agevolazione fiscale sul lavoro straordinario degli infermieri del privato accreditato. - facebook.com facebook

Lo screening neonatale continua a dare i suoi frutti in Puglia: grazie alla prevenzione infatti è stata diagnosticata una patologia rarissima su un piccolo paziente che ora però potrà ricevere in tempo tutte le cure del caso x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.